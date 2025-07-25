Поэт является неотъемлемой частью российской культуры, заявил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Поэт, актер Владимир Высоцкий является неотъемлемой частью российской культуры, и в Кремле относятся к нему так же, как и все россияне, - с любовью и уважением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Высоцкий - это неотъемлемая, уникальная и феноменальная часть нашей культуры, и, конечно, он навсегда останется ее частью. Для России Высоцкий - особенное явление. В Кремле к нему относятся так же, как и все россияне. Его любят и помнят", - сказал представитель Кремля журналистам.

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Он получил широкую известность благодаря своим авторским песням, ролям в театре и кино, включая работу в Театре на Таганке.