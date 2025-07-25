Розовский заявил, что смерть сделала Высоцкого бессмертным

При этом Владимир Высоцкий "выстрадал" свой успех еще при жизни, считает народный артист РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Смерть поэта делает его бессмертным. Так народный артист РФ Марк Розовский прокомментировал в беседе с ТАСС 45-летие со дня ухода из жизни заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого.

"Смерть поэта делает его бессмертным. Я мог бы сказать, что Владимира Семеновича Высоцкого нет с нами 45 лет. Но это неверно. Напротив, надо сказать, уже 45 лет он остается с нами. И, конечно, в этом его большая заслуга. Высоцкий - поэт-бунтарь, артист-бунтарь, бард-бунтарь. Артист Театра на Таганке - театра, который тоже был бунтарем", - говорит режиссер.

Главное же, что необходимо отметить, вспоминая о Высоцком, - он был богатырем, утверждает Розовский. "Владимир Семенович - олицетворение физической и духовной мощи. Он был человеком народным. Человеком моего поколения: выстрадал свой успех еще при жизни. Выстрадал, ибо был честен и смел. Очень важно и то, что он был гражданином, патриотом своей страны. А для таких людей, живущих "поверх барьеров" - это выражение Бориса Леонидовича Пастернака, как мы помним, - никакая цензура не будет препятствием", - поясняет он.

Творческие деятели, подобные Высоцкому, как замечает собеседник агентства, пробивают любые стены. "Все потому, что они говорят о том, что думают - в любое время, не боясь никого и ничего", - обращает внимание народный артист.

Работы Розовского в память о поэте

Режиссер добавляет, что был лично знаком с Высоцким, но другом его, признается, не был. Сегодня в репертуаре Московского театра "У Никитских ворот", художественным руководителем которого выступает Розовский, есть два спектакля, связанных с именем поэта: "Роман о девочках" и "Концерт Высоцкого в НИИ". Причем премьера первой постановки состоялась более 30 лет назад.

"Что сказать о "Романе о девочках"? Спектакль стал моей инсценировкой неоконченного романа Владимира Семеновича. Это рукопись, черновик, неотделанная проза, найденная на его рабочем столе, в ящике задвинутом рукой самого автора. Сразу была видна неряшливость отдельных фраз - торопливость, может быть, поспешность письма. <...> Когда я впервые прочитал, держа в руках эту рукопись, я был, конечно, очень взволнован. <…> Это же Высоцкий: в попытке написать прозу он стремится именно к роману", - вспоминает Розовский.

Говоря о содержании произведения, собеседник агентства отмечает, что "Роман о девочках" многоголос, как и всякий роман вообще. "Тут и про любовь, и про жизнь, и про политику - внешне вполне все выстроено, только, может быть, немного недостроено. Главное открытие "Романа о девочках" - он написан по горячим следам только что прожитого времени. С календаря послевоенных лет будто бы оторвали листки - на них взметнулась рожденная воображением поэта и актера проза. История любви, история нашей страны", - отмечает режиссер.

Второй спектакль, "Концерт Высоцкого в НИИ", по словам народного артиста, был сыгран на сцене уже более 600 раз. "Когда-то я сделал фильм по этой пьесе (пьесу для постановки писал сам Розовский, название фильма - "Страсти по Высоцкому", - прим. ТАСС), потому что произведение имело большой успех. И надо видеть, с каким упоением играют на сцене наши артисты. Да, на этой комедии зал смеется, хохочет", - заключает он.

О Высоцком

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Он исполнил около полутора десятков ролей. Высоцкий сыграл в тридцати фильмах, среди которых - "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Интервенция", "Плохой хороший человек", "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя". Миллионами записей по домашним магнитофонам расходились песни Высоцкого. Этот жанр стихов под гитару сам он назвал авторской песней.

Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.