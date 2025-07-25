Процесс передачи займет полгода

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин своим указом передал Союзу писателей России издательство "Художественная литература". Указ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче общероссийской общественной организации "Союз писателей России" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Художественная литература" (г. Москва)", - предписывает документ в целях развития книгоиздания.

Передача должна состояться в течение полугода.

С просьбой о передаче Союзу писателей издательства к главе государства обратился председатель правления объединения Николай Иванов на заседании Совета по культуре и искусству в марте.

Издательство "Художественная литература" было основано в 1930 году при активном участии писателя Максима Горького. В советские годы оно было крупнейшим издателем художественных произведений, запустило несколько издательских серий, среди которых "Библиотека всемирной литературы" и "Библиотека классики", "Классики и современники", поддерживало выпуск многотомных собраний сочинений русских и зарубежных писателей.