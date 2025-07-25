Временную экспозицию посвятили 180-летию Русского географического общества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Художественные произведения советских маринистов, которые одни из первых приняли участие в морских экспедициях и запечатлели это в своих работах, представили на выставке в галерее "Общество поощрения художеств" в Петербурге. Как отметили в пресс-службе галереи, временная экспозиция объединила морские баталии и исследовательские экспедиции, торжественные парады военных кораблей, морские пейзажи и документально точные изображения флотской жизни.

"Через призму их художественного видения зрители смогут погрузиться в атмосферу морских просторов, ощутить мощь водной стихии и проникнуться особой романтикой флотской жизни. Экспозиция позволит по-новому взглянуть на красоту и величие военно-морских традиций нашей страны", - говорится в сообщении.

Выставку "Полюса живописи" посвятили 180-летию Русского географического общества.

В основе выставки - творческое наследие двух представителей ленинградской школы живописи Владимира Яркина и Олега Кукушкина.

На протяжении многих лет Яркин работал при Центральном военно-морском музее, старался запечатлеть жизнь современного Военно-Морского Флота. В 1982-1983 годах он участвовал в кругосветной Антарктической экспедиции на океанографических исследовательских судах "Адмирал Владимирский" и "Фаддей Беллинсгаузен" по маршруту первой русской Антарктической экспедиции. Работы из этой поездки занимают особое место в экспозиционном пространстве.

Олег Кукушкин в 1986-2004 годах участвовал в экспедициях Русского Географического общества на Северный полюс и в Антарктиду. За работы на дрейфующих станциях в Ледовитом океане художник был награжден медалью "50 лет Дрейфующей станции "Северный полюс", а за серию работ, выполненных в Антарктиде, - медалью "50 лет Советской Антарктической станции".