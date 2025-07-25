Актер назвал заслуженного артиста РСФСР поэтом с яркой и сильной личностью

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий был не просто бардом, как его зачастую называли, а поэтом с яркой и сильной личностью, считает народный артист России Сергей Безруков. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

"Его считали бардом, но он был поэтом. И фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой" как раз о том, что поэт не может жить, если не пишет стихов", - отметил актер. Он подчеркнул, что в картине показан лишь эпизод из жизни артиста - "рождение Поэта Высоцкого".

По словам актера, поклонникам, выросшим на его песнях, был знаком только его образ, а они у Высоцкого были разные: киногерой, автор и исполнитель своих песен. "Каким он был человеком, могут ответить только те, кто знал его лично. <…> Любое воспоминание о личности - это всегда субъективный взгляд со стороны. Даже в воспоминаниях друзей и близких - он разный", - сказал он.

Безруков подчеркнул, что для него главное в Высоцком - голос и его песни. "Мужские, мощные, с глубоким содержанием - обо всем, что тебя может волновать в этой жизни: о Родине, о женщине, о людских судьбах", - добавил он.

О Высоцком

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. С 1964 года Высоцкий служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке. Он исполнил около 15 ролей. Высоцкий сыграл в 30 фильмах, среди которых - "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Интервенция", "Плохой хороший человек", "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя". Миллионами записей по домашним магнитофонам расходились песни Высоцкого. Этот жанр стихов под гитару сам он назвал авторской песней.

Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.