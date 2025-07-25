Кинокартина собрала $1,26 млн, следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова занял первое место по сборам за рубежом среди всех российских кинорелизов в первом полугодии 2025 года. Картина заработала $1,26 млн (99,4 млн рублей по актуальному курсу ЦБ), свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) государственного Фонда кино.

Уточняется, что расчетные данные по странам СНГ не учитывались. В российском прокате экранизация, премьера которой состоялась в январе 2024 года, собрала 2,3 млрд рублей, став первой картиной с возрастным ограничением "18+", преодолевшей отметку в 2 млрд рублей.

О фильме

Фильм по мотивам романа Михаила Булгакова вышел в прокат 25 января 2024 года.

Действие картины происходит в Москве 1930-х годов. Писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги избегают его общества. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и он берется за новый роман. Его новый герой - Воланд.

Роли Мастера и Маргариты в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Работа над картиной Михаила Локшина растянулась на пять лет, бюджет "Мастера и Маргариты" составил 1,2 млрд рублей. Как говорят создатели, новый фильм не является прямой экранизацией романа. Картина была признан лучшей на 38-й национальной кинематографической премии "Ника" и получил награды во всех семи номинациях, в которых участвовал. Она была выпущена в мировой прокат.