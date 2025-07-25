На мероприятии выступят 20 артистов "Нашего радио"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Наши в городе", на котором выступят популярные исполнители, музыкальные коллективы и актеры, впервые пройдет в кинопарке "Москино". Гостей ждут игры, квесты, мастер-классы, постановочные съемки и уличный фуд-корт, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского кинокластера.

"На центральной площади и возле локации "Дальневосточный город" 26 и 27 июля с 12:00 до 22:30 пройдет крупнейший музыкальный фестиваль "Наши в городе", на котором выступят 20 артистов "Нашего радио", включая 3 популярных актеров кино", - говорится в анонсе.

Отмечается, что 26 и 27 июля посещение кинопарка "Москино" и участие в программе "Киновыходные" возможны только по входным билетам на фестиваль "Наши в городе". Покупка билета дает возможность посетить оба дня фестиваля. Мероприятие подойдет гостям старше шести лет.

Билет в кинотеатр "Москино кинопарк" можно приобрести отдельно. В случае посещения только кинотеатра билет на фестиваль не требуется, парковка в этом случае не предоставляется.

Кино и музыка

Так, на центральной площади будут выступать известные группы и исполнители. 26 июля гости смогут услышать группы "Крематорий", Найк Борзов, "Гудтаймс", Radio tapok и "Чайф". 27 июля здесь состоятся выступления групп Nagart, "Анимация", F.P.G, "Пилот". В завершении концерта выступит солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Возле площадки "Дальневосточный город" в субботу выступят симфонический оркестр "Глобалис", актер и певец Гоша Куценко, группы Casual, Елена Джая и "Ключевая". На второй день фестиваля в мероприятии примут участие группы "Ключи", TattooIn, "Гран-КуражЪ", "Демидоband". Завершат день Юлия Пересильд и группа "Manдрагора".

Квест, мастер-классы и постановочные съемки

Оба фестивальных дня в "Ковбойском городке" с 12:00 до 19:10 будет проходить квест "Странное дело о пропавших коровах", в котором смогут принять участие дети и взрослые. Участникам предстоит найти злостного похитителя стада и восстановить справедливость в городке Дикого Запада.

Также на этой локации с 12:00 до 18:40 пройдут творческие мастер-классы. Дети смогут смастерить гитару или барабаны из картона и музыкальных дисков, разрисовать музыкальные ложки, а также стилизовать ксилофон при помощи деревянных палочек и акриловых красок.

Постановочные съемки по мотивам культовой картины "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" пройдут на площадке "Уездный город" с 12:00 до 19:00. На площадке "Москва 1940-х" гости смогут почувствовать себя героями картины "Берегись автомобиля", сделать яркие фотографии в костюмах советской эпохи и сыграть в сцене кражи автомобиля.

Все указанные мероприятия можно посетить в рамках билета на фестиваль.

Игры и кинопоказы

Кроме того, на площадке около "Хромакея" посетители смогут сыграть в настольный теннис и перекусить в уличном фуд-корте. В парке сказок с 13:00 до 18:00 всем желающим предложат сделать профессиональный макияж и укладку.

"Кинематографическая эстафета" пройдет в Парке сказок. Участникам предложат изобразить и угадать сцены из фильмов, собрать пазлы и смастерить шедевр из мягких кубиков. Игры пройдут с 12:00 до 19:00.

В кинотеатре "Москино кинопарк" пройдут показы комедии "Герои анекдотов" и анимационного фильма "Три богатыря. Ни дня без подвига 2". Посещение кинотеатра не входит в стоимость билета на фестиваль.