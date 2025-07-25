МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Финальный показ спектакля, завершающего XVII Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, состоялся в Государственном академическом Большом театре России, передает корреспондент ТАСС. На Новой сцене труппа театра танца Каракалла из Ливана представила постановку "Тысяча и одна ночь".

"Я очень рада, что фестиваль, родившийся в 1992 году, продолжает свою жизнь, несмотря на уход своего идейного вдохновителя Валерия Ивановича Шадрина. Мы впервые провели Чеховский фестиваль без него. Мне очень важно сказать, что мы смогли познакомить российского зрителя с теми двумя коллективами, о которых он мечтал. Это спектакль-открытие "Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа" и спектакль-закрытие "Тысяча и одна ночь". Мы воплотили его мечту в жизнь", - поделилась перед началом показа генеральный директор фестиваля Карина Цатурова.

О спектакле

Художественный руководитель проекта "Тысяча и одна ночь" - Иван Каракалла. Вместе с ним над созданием постановки работали Алиссар Каракалла (хореография), Джулиано Спинелли (сценография), Абдель-Халим Каракалла (художник по костюмам), Якопо Пантани (художник по свету) и другие. В преддверии показа к гостям театра обратился посол Ливана в России Шауки Бу Нассар.

"Искусство театра Каракалла - это музыка, это эмоции, это невероятная хореография. Наш потрясающий коллектив покорил сердца аудитории во всем мире: со своими шедеврами труппа путешествовала по десятку стран. "Тысяча и одна ночь" - больше, чем спектакль. Это объятие, посвящение, импульс - тот самый, который прекрасная Шахеризада с ее загадками и великой историей оставляет всем нам", - сказал он.

За музыкальную основу работы "Тысяча и одна ночь" была взята сюита Николая Римского-Корсакова "Шахерезада" и произведение Мориса Равеля "Болеро". Изюминкой стала арабская народная музыка. Главная особенность ливанского танцевального коллектива, как подчеркивают организаторы фестиваля, - "в сочетании музыки, цветов и текстур Ближнего Востока с западной техникой".

Основатель театра, Абдель-Халим Каракалла, который также присутствовал на показе, в беседе с журналистами вспомнил слова посла СССР в Ливане, которые были произнесены порядка 50 лет назад. "Не важно, что Ливан небольшая страна. Ты представляешь уникальную цивилизацию, богатую культуру, одухотворенный народ. Именно это ты и должен показать людям в СССР", - вот так он ко мне обратился. И это я пронес с собой через всю жизнь. Теперь мы вновь оказались в России", - поделился Абдель-Халим Каракалла.

В этот вечер с стенах Большого театра также собрались послы Аргентины и Колумбии в России Энрике Игнасио Феррером Виейрой и Эктор Аренас Нейра. Поблагодарив организаторов, они отметили важность Чеховского фестиваля как проекта, помогающего укрепить международные культурные отношения. Спектакль "Тысяча и одна ночь" в рамках XVII сезона фестиваля труппа из Ливана играла трижды: 23, 24 и 25 июля - финальный показ, как и остальные, состоялся при полном зале.

О Международном театральном фестивале имени А. П. Чехова

История фестиваля, носящего имя Антона Чехова, берет начало в 1992 году. Он задумывался Валерием Шадриным как культурный форум - пространство, где театральные деятели могли бы обмениваться опытом. За свою более чем тридцатилетнюю историю проект познакомил российского зрителя с порядка 600 постановками со всего мира. XVII Чеховский фестиваль был приурочен к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Кирилла Лаврова и стартовал 23 мая. За время его работы были показаны спектакли, привезенные из Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Армении, Аргентины, Бразилии, Казахстана, Колумбии, Ливана и Бахрейна - всего 13 спектаклей, около 400 участников и 9 задействованных столичных площадок.

В рамках фестиваля была реализована и образовательная программа. С учетом онлайн-формата организаторы провели 19 мероприятий. Суммарно их посетили порядка 2,5 млн человек. Успешно была реализована и региональная программа, запланированная в трех российских городах: спектакли из Бразилии, Колумбии и Армении были представлены в Воронеже, Казани и Екатеринбурге.

За помощь в организации фестиваля Карина Цатурова поблагодарила правительство России, правительство Москвы, Министерство культуры России и департамент культуры города Москвы. Чеховский фестиваль традиционно проводится раз в два года.