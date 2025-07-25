Мероприятие прошло в рамках XVII международного фестиваля "Дети мира", который проводят в Рабате и Сале с 22 по 30 июля

РАБАТ, 26 июля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Солисты российских танцевальных ансамблей приняли 25 июля вечером участие в костюмированном параде, состоявшемся на проспекте Мухаммеда V в центре столицы Марокко, передает с места события корреспондент ТАСС.

Он прошел в рамках XVII международного фестиваля "Дети мира", который проводится в Рабате и Сале (ближайший пригород столицы) в период с 22 по 30 июля. Мероприятие организовано по инициативе ассоциации "Бу-Регрег" под патронатом принцессы Лаллы Марьям.

В параде приняли участие солисты детских танцевальных коллективов из Болгарии, Грузии, Колумбии, Марокко, Польши, России, Турции, Украины и ряда других стран. РФ представляли: народный детский хореографический ансамбль "Калинка" имени А. Н. Филиппова (г. Москва), ансамбль народного танца "Раззадоры" Центра творчества детей и юношества (г. Москва) и Образцовый ансамбль песни и танца "Саран туяа" (г. Улан-Удэ).

Российские коллективы виртуозно исполнили танцевальные номера на проспекте Мухаммеда V перед собравшимися горожанами и гостями марокканской столицы, и получили заслуженные аплодисменты. Днем ранее, 24 июля, три ансамбля из РФ приняли участие в гала-концерте в Национальном театре Мухаммеда V.

В предстоящие дни дети посетят старинные кварталы, поучаствуют в выпуске голубей и воздушных шаров мира, обменяются подарками.

Как отмечают организаторы, целью проведения фестиваля является "продвижение духа сосуществования и культурного обмена между детьми из разных уголков мира, укрепление культурных и цивилизационных связей".