В центре сюжета картины будет история о воссоздании человека с помощью технологий искусственного интеллекта

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский продюсер, основатель кинокомпании "Марс Медиа" Рубен Дишдишян и публицист и писатель Александр Цыпкин работают над художественным фильмом, в центре которого - история о воссоздании человека с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом Дишдишян сообщил в беседе с ТАСС.

"Искусственный интеллект уже проникает во все сферы жизни, в кино тоже. Как именно - пока никто до конца не понимает. Мы вместе с Александром Цыпкиным сейчас делаем проект на эту тему. Сюжет такой: у героя умирает любимая жена, и он создает ее цифровую копию. В процессе он начинает узнавать много неожиданного о ней", - рассказал продюсер.

По его словам, над сценарием работают актриса и сценарист Екатерина Мавроматис ("Пальма", "Пальма 2") и актер и режиссер Владимир Кондауров ("Пальма 2").

Дишдишян также выразил мнение, что ИИ не сможет заменить сценаристов, поскольку человеческий мозг, чувства и тонкости души, вложенные в сценарий, уникальны и вне конкуренции.