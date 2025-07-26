Народный артист России Сергей Безруков отметил, что спектакль в жанре рэп оценят молодые зрители

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Рэп-спектакль по классическому произведению поставят в Московском губернском театре в новом театральном сезоне. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ", посвященной закрытию фестиваля - конкурса композиторов "Парус", рассказал народный артист России Сергей Безруков.

"Я люблю придумывать что-то для своих артистов, выбирая те или иные произведения, которые войдут в репертуар Московского губернского театра, люблю, чтобы артисты не скучали, поэтому на следующий сезон мы подготовим музыкальное направление <…>. Будет один спектакль - это очень интересно, потому что он по классическому произведению, не буду раскрывать всех тайн - это популярное произведение, поэтому его и не называю, представим его в рэпе, более того - спектакль в жанре рэп", - сообщил Безруков.

Он отметил, что такое направление понравится молодому зрителю, сам Безруков также выступит в роли актера. "Это настолько интересно и уважительно к классике, ведь самое главное для меня - это с уважением к автору [относиться], но это будет современное звучание и очень любопытное. Молодежь у нас оценивает и любит рэп. Думаю, что в следующем сезоне начнем работу, в которой я тоже приму участие как актер", - добавил артист.

Фестиваль "Парус" в честь Михаила Юрьевича Лермонтова проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Основная идея - создание нового музыкального материала на произведения великого русского поэта. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.