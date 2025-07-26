Монумент установили в честь 100-летия посещения советским писателем курортного города Врнячка-Баня

БЕЛГРАД, 26 июля. /ТАСС/. В сербском курортном городе Врнячка-Баня открыли мемориальную плиту в честь русского писателя Максима Горького. Церемонию приурочили к 100-летию пребывания литератора в этом городе, сообщили в представительстве Россотрудничества в Сербии.

Плиту установили на пешеходном мосту через реку Врнячка в центре города, которому официально присвоено имя Максима Горького. Ожидается, что новый объект станет одной из туристических достопримечательностей Врнячки-Бани.

В церемонии приняли участие председатель общины Бобан Джурович, заместитель директора Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Сербии Александр Бельченко, представители местных властей, Российско-сербского гуманитарного центра, а также Общества русско-белорусско-сербской дружбы из города Чачак. Мероприятие собрало множество жителей и гостей курорта.

В знак памяти о Максиме Горьком и в качестве символа дружбы между народами России и Сербии рядом с плитой посадили березу.

"Это событие вносит важный вклад в укрепление российско-сербских культурных связей и сохранение общего культурного наследия, что особенно важно сегодня, когда диалог через искусство и культуру приобретает особую ценность", - подчеркнул Александр Бельченко.