Народный артист России Сергей Безруков назвал актерский состав кинокартины интересным

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Режиссер Анна Матисон планирует снять полнометражный фильм про детские дома. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал народный артист России Сергей Безруков.

"Сейчас моя супруга Аня [Анна Матисон], готовит социальный проект - это будет полный метр, посвященный детскому дому, поскольку мы с ней являемся амбассадорами фонда "Измени одну жизнь", и вот сейчас она пишет сценарий, готовим серьезную историю, постараемся сказать о детдоме не так мрачно и страшно, как обычно это бывает, потому что тема детдомов очень серьезная и никогда не бывает легкой", - сообщил Безруков.

Он не сказал, как будет называться фильм, но отметил его актерский состав. "Очень интересный актерский состав, надеюсь все хорошо сложится. Пока даже не говорю, как называется проект, просто обозначил тему, потому что очень хочется, чтобы все получилось", - добавил артист.