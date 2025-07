Главной сценой фестиваля стал Юсуповский сад, где выступят хедлайнеры фестиваля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Бельгийская артистка Zap Mama, таиландский коллектив TJF и российская исполнительница Полина Гагарина выступили на Втором Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана, передает корреспондент ТАСС.

Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль с 21 по 27 июля. В этом году смотр проходит на шести городских площадках, участвуют около 600 артистов, он включает 140 концертов, включая 37 бесплатных. Главной сценой фестиваля стал Юсуповский сад, где выступят хедлайнеры фестиваля.

На открытую сцену площадки в субботу вышла Мари Долн, известная как Zap Mama. Джазистка является уроженкой Демократической Республики Конго, ее отец был бельгийцем, а мать - конголезка. Спустя несколько дней после ее рождения отец был убит повстанцами, и мать с детьми была вынуждена бежать в лес. Затем семья обосновалась в Бельгии. Сейчас на счету исполнительницы порядка 10 альбомов, она является номинанткой на премию "Грэмми" за лучший альбом в категории современной этнической музыки и сотрудничала с такими выдающимися артистами, как Эрика Баду, Анджела Дэвис, The Roots, Сержио Мендес, Will.i.am и Ханс Циммер. На сцену Юсуповского сада певица вышла со своей взрослой дочерью певицей Кезией. "Моя дочь Кезия тоже певица, мы с ней обмениваемся музыкой и искусством. Две сильные женщины двух поколений. Все началось, когда я была еще беременной и пела для нее. После ее рождения я пела ей колыбельные. Когда она еще была совсем маленькой, она заявила, что будет исполнять их сама. Когда она немного подросла, то сначала слушала концерты рядом со сценой, а потом решила выйти исполнять на сцену рядом со мной, стала повторять за мамой движения", - рассказала Долн в беседе с журналистами. Она также отметила, что они рады выступать в России - им импонирует русский язык и здесь их тепло принимают.

Кроме того, на сцену вышли Дмитрий Носков и оркестр Сергея Богданова с обновленной программой хитов Фрэнка Синатры "Это - джаз!". Они исполнили как узнаваемые хиты - Fly me to the moon, My way, New York, New York, так и редко исполняемые песни американского артиста.

Таиландский коллектив TJF - объединение участников Национального симфонического оркестра и Ансамбля тайской классической музыки департамента изящных искусств Министерства культуры Таиланда - также стал участником джазового смотра этого года. Музыка коллектива вдохновлена тайской культурой и сочетает в себе тайские и западные музыкальные традиции. Хедлайнером вечера стала Гагарина, исполнившая свои знаменитые хиты в джазовой аранжировке, в их числе - "Меланхолия", "Стану солнцем", "Обезоружена", "Шагай", "Драмы больше нет".

Масштабность фестиваля

Как отметил в беседе с журналистами Игорь Бутман, основная идея фестиваля заключается в том, чтобы показать отечественному зрителю как можно больше интересных джазовых артистов - как известных, так и малоизвестных. "На бесплатных площадках многие люди только знакомятся с джазом: некоторые просто прогуливаются и вдруг видят концерты, останавливаются и слушают музыку, знакомятся с артистами, что тоже очень важно для нас. Всего на фестивале выступает порядка 600 артистов - и это очень хорошие профессиональные музыканты, которых мы выбирали", - рассказал Бутман.

Директор фестиваля Роман Христюк в беседе с журналистами отметил, что джазовый фестиваль не может претендовать на масштабность, если не является международным, ведь джаз - это язык мира и крайне значимая часть мировой культуры.