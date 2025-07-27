Проект находится в разработке уже более 10 лет, отметил он

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский актер Марк Эйдельштейн, сыгравший главную роль в оскароносном фильме "Анора", рассматривается на главную роль в фильме о дикторе Юрии Левитане. Об этом сообщил ТАСС продюсер Рубен Дишдишян.

"У нас есть сценарий фильма о Юрии Левитане. <…> В дримкасте фигурирует именно Марк Эйдельштейн. Я бы хотел с ним встретиться, рассказать про проект, узнать, как он на это смотрит. Было бы здорово, если бы он сыграл", - сказал он.

По словам продюсера, проект находится в разработке уже более 10 лет, и работа над сценарием возобновлена. "Это будет сильная история. Как мы знаем, Гитлер объявил его главным врагом и лично отдал приказ, чтобы после взятия Москвы первым повесить именно Левитана. Мы бы очень хотели отразить перипетии жизни этой личности на большом экране", - отметил Дишдишян.

Он также добавил, что ранее на роль Левитана рассматривался Константин Хабенский. "У него хороший голос, а это очень важная составляющая истории. Но Хабенский не подошел по возрасту - ему уже 53, а в сценарии герою 27 лет", - заключил продюсер.