Дебюты - это единственный источник появления каких-то экспериментальных, свежих фильмов, потому что дальше все конкурсы - по тематическим линиям, указал режиссер

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские фильмы нацелены на зрителей, привыкших ходить в кино, кинорынок не пытается привлечь новую публику. Таким мнением с ТАСС поделился режиссер Федор Кудрявцев.

"Дебюты - это единственный источник появления каких-то экспериментальных, свежих фильмов, потому что дальше все конкурсы - по тематическим линиям. И все это играет по правилам существующего кинорынка, в котором востребованы определенные вещи, потому что они все работают уже с тем зрителем, который ходит в кино. У них нет задачи работать со зрителем, которого можно привести в кинотеатр", - считает собеседник агентства.

В пример он приводит своих друзей, которые не ходят в кино, ведь им там "нечего смотреть", в отличие от постоянно посещающих кинотеатры групп людей. Режиссер пожаловался, что прокатчики и продюсеры, ориентируясь на кассовые сборы предыдущих фильмов, снимают их продолжения.

Режиссер считает, что отечественное производство кино взяло тренд на снижение рисков. Следуя этой логике, вместо того, чтобы запускать новый проект, выгоднее запустить "вторую часть комедии с Нагиевым", скопировать нашумевший американский фильм или сделать ремейк советского хита.