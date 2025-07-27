Продюсер более 10 лет работал в креативной индустрии, а с 2021 года занял должность продюсера Саудовской музыкальной комиссии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Композитор, продюсер и поэт Ахмед Карканави вошел в состав международного профессионального жюри конкурса "Интервидение-2025" от Саудовской Аравии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе конкурса.

"Композитор, продюсер и поэт Ахмед Карканави вошел в состав Международного профессионального жюри конкурса от Саудовской Аравии. Выпускник университета Нотр-Дам в Бейруте, он эксперт в музыковедении и этномузыкологии, а также лауреат престижной арабской премии 2006 года", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что более 10 лет Карканави работал в креативной индустрии, а с 2021 года занял должность продюсера Саудовской музыкальной комиссии. "Он пишет не только музыку, но и стихи, а также является автором двух книг", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе конкурса отмечали, что в состав жюри войдут только представители стран - участниц конкурса.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.