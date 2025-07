В этом году смотр проходил на шести городских площадках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Второй Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль завершился в Большом зале филармонии имени Д. Д. Шостаковича музыкально-драматическим спектаклем "Джаз от первого лица", передает корреспондент ТАСС. Этим вечером на сцену вышли народный артист России и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутмана и его Московский джазовый оркестр, советский и российский актер театра и кино народный артист РФ Алексей Гуськов и певица Фантине.

Самый крупный летний фестиваль Северной столицы открылся 21 июля. В этом году смотр проходил на 6 городских площадках, в нем приняло участие порядка 600 артистов из России, Бельгии, США, Турции, Таиланда и других стран, всего прошло 140 концертов, включая 37 бесплатных. Главной сценой фестиваля в этом году стал Юсуповский сад, также в рамках смотра в Санкт-Петербурге впервые прошел джазовый парад. Как сообщил ТАСС Бутман, в 2025 году события фестиваля посетило более 200 тыс. зрителей.

В первом отделении концерта-закрытия зрителям показали музыкально-драматическую постановку "Джаз от первого лица": в роли рассказчика выступил Алексей Гуськов, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана отвечал за музыкальную иллюстрацию зачитанных Гуськовым исторических свидетельствах столетней истории джаза в России. Тексты для спектакля подготовил автор сценария фильма "Джаз 100", историк джаза Кирилл Мошков. Гуськов цитировал первопроходцов, основателей отечественного джаза, здесь и Валентин Парнах и первый народный артист в джазе Леонид Утесова, и основатель первой советской джаз-рок-группы Алексей Козлов, и легендарный трубач Андрей Товмасян. В текстовую линию также были включены фрагменты знаменитой статьи писателя Максима Горького "О музыке толстых" 1928 года и многое другое.

Во втором отделении Фантине вместе с Московским джазовым оркестром исполнили такие знаменитые композиции, как Mr. magic amy winehouse, "Я шагаю по Москве" ленинградского композитора Андрея Петрова, где солировал пианист и певец Олег Аккуратов, а также Don’t let me be misunderstood Nina Simone и другие джазовые стандарты в авторской аранжировке.

В беседе с журналистами Фантине отметила высокое качество исполнения оркестра: "Игорь Михайлович Бутман никогда не позволяет качеству падать. Он любит, чтобы звук был мощным, дерзким. Конечно же, репертуар меняется, появляются новые песни - репертуар подвижный, но всегда есть единый стержень. Мне кажется, концерт пролетел на одном дыхании, а это признак того, что концерт прошел успешно".

На торжественном закрытии фестиваля были объявлены победители всероссийского конкурса джазовых композиторов. На конкурс было подано более 100 заявок из 24 городов России. В номинации "Джазовая песня" победила москвичка Карина Карташова, с композицией "Дождь", а в номинации "Инструментальная джазовая пьеса" победительницей стала петербурженка Ирина Марголина с композицией Russian soul.

Итоги всероссийской джазовой премии

На закрытии смотра также прошло торжественное вручение всероссийской профессиональной джазовой премии. В число номинантов премии вошли молодые музыканты от 16 до 35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ярославля, Новосибирска и Екатеринбурга. Победители были выбраны по результатам онлайн голосования, в котором приняло участие более 36 тысяч человек. Обладателями премии стали: тенор-саксофонист Виктор Потемкин, альт-саксофонист Антон Чекуров, баритон-саксофонист Сурен Кочарян; сопрано-саксофонист Артем Григорян; трубач Михаил Бручеев; тромбонистка Анастасия Иванова, контрабасист Вадим Ким, пианист Арсений Владимиров, гитарист Владислав Савенков, барабанщик Омар Саидов, вокалистка Анастасия Иванова. В номинации "Лучший альбом" победили Диана Владимирова и Евгения Петерс с проектом You must believe in love. "Лучшим малым ансамблем" стал Капрельян band, а "Лучшим большим ансамблем" - Петербургский джазовый оркестр под управлением декана факультета музыкального искусства СПбГИК Бениамина Саруханяна. Награда в специальной номинации "Легенда джаза" была вручена народному артисту России Давиду Семеновичу Голощекину. Грамоты и памятный приз лауреатам со сцены вручал Игорь Бутман.

Бутман о фестивале

"Петербург оказал нам по-настоящему теплый прием - и не только солнечной погодой, но и невероятной энергетикой зрителей. Для музыканта нет большей радости, чем видеть такое большое количество восторженных людей на своих концертах и слышать их искренние аплодисменты. Это та самая обратная связь, которая наполняет смыслом всю нашу работу. В этом году мы сознательно сделали программу фестиваля максимально разнообразной: здесь и этнические мотивы, и народные традиции, и смелые импровизации. Современный джаз давно вышел за жанровые рамки. Мы следим за этими тенденциями, но главным для нас остается одно - чтобы зрители уходили с наших концертов обогащенными эмоционально и эстетически", - поделился впечатлениями о втором джазовом фестивале его художественный руководитель.

Главная сцена фестиваля работала с 22 по 26 июля в Юсуповском саду, здесь выступили Полина Гагарина со специальной программой, квартет Игоря Бутмана, группа Uma2rman, Zap Mama (Бельгия), Queentet Сергея Мазаева, Мариам Мерабова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Виктор Добронравов и многие другие. В Юсуповском саду также работал музыкальный лекторий. Бесплатные концерты фестиваля прошли на открытых сценах на Площади искусств, в парке "Озеро Долгое" и в пространстве "Севкабель порт" и впервые в нижнем парке музея-заповедника "Петергоф".