Точную копию корабля в натуральную величину подготовят для представления в музее, который будет создан в Лахте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Корабль "Полтава", точную копию в натуральную величину спроектированного и построенного в начале XVIII века при участии Петра Первого линкора, подготовят для представления в музейном комплексе, который будет создан в Лахте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Накануне, в День Военно-морского флота, 54-пушечное судно встало на рейде Петропавловской крепости. Оно будет там в течение дня 28 июля.

"Затем в ночь на 29 июля линкор вернется в Яхт-клуб Санкт-Петербурга, в яхтенный порт "Смоленка". Там продолжится его подготовка для постановки в современный музейный комплекс, который будет создан в Лахте", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, он станет научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской истории как города, так и страны.

"Полтава" привлекает огромное внимание петербуржцев и многочисленных гостей города, дает наглядное представление, каким был первый крупный корабль Балтийского флота, спущенный на воду в Санкт-Петербургском адмиралтействе. С "Полтавы" началось создание сильного линейного флота, Россия стала великой морской державой", - подчеркнул Беглов.

Корабль "Полтава" начали строить на одноименной верфи в 2013 году, спуск на воду проведен в 2018 году. Проект воссоздания линкора был инициирован председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.