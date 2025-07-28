Премьера ленты состоится осенью

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Съемки документального фильма о культовой дилогии Алексея Балабанова "Брат навсегда" завершились, сообщили ТАСС в пресс-службе СТВ. Премьера "Брат навсегда" ожидается осенью 2025 года.

"Работа над документальным фильмом "Брат навсегда", посвященном феномену культовых картин "Брат" и "Брат 2", официально завершена. Финальный этап съемок прошел в июле 2025 года. Съемки прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке", - сообщили в пресс-службе.

Режиссерами картины стали Григорий и Анна Сельяновы. В фильме покажут не только то, что происходило на съемках знаменитой дилогии Балабанова, но и редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии.

"Идея фильма появилась, когда мы пришли на выставку, посвященную творчеству Балабанова, в Петербурге, и нас поразило количество молодых людей 15-25 лет. Мы поняли, что интерес к "Брату" жив, молодежь до сих пор интересуется этой темой, но никто пока не рассказал эту историю на их языке. Нам захотелось сделать фильм, который будет понятен и близок сегодняшнему зрителю - по стилю, тону, образу мышления", - рассказывает Григорий Сельянов, слова которого приводит пресс-служба.

В съемках фильма приняли участие Федор и Петр Балабановы, Никита Михалков, актриса и певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, музыкальный критик Олег Кармунин, эксперт по моде и стилю Павел Осовцов и другие.

"Съемочная группа посетила знаковые локации франшизы и пообщалась с обитателями этих мест: узнали реакцию рядового американца на фильм "Брат 2", встретили тайного американского поклонника и коллекционера DVD-дисков и попытались найти тот самый Cadillac", - уточнили в пресс-службе. Съемки также проходили на даче Балабанова, где и был написан сценарий к фильму.