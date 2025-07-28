Основатель кинокомпании "Марс медиа" при этом считает, что в жанре "произойдет расчищение рынка"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Интерес к сказкам на телевидении и онлайн-платформах по-прежнему высок, однако рынок будет "расчищаться". Таким мнением поделился основатель кинокомпании "Марс медиа", продюсер Рубен Дишдишян в интервью ТАСС.

"Сказки востребованы на телевидении - их показывают большие каналы - и на онлайн-платформах. Они всегда будут нужны маленьким зрителям. После успеха сказочных франшиз, например, "Последнего богатыря", все бросились снимать сказки, и рынок насытился. Мне кажется, что в этом жанре произойдет расчищение рынка", - отметил он.

По словам Дишдишяна, "расчищение" будет заключаться в том, что "сильные и успешные проекты продолжат жить, а случайные уйдут". Продюсер также подчеркнул, что сказки, доказавшие свою востребованность у зрителей, могут стать основой для сериалов. "Говоря о детском кино, я сторонник того, чтобы вначале был фильм. И если полнометражная картина успешна и привлекла зрителя, то дальше можно развивать историю в виде сериала", - заключил Дишдишян.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.