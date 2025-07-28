Выход картины запланирован на 28 января 2027 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Основатель кинокомпании "Марс медиа", продюсер Рубен Дишдишян надеется, что фильм "Отель "У погибшего альпиниста" по мотивам одноименного произведения братьев Стругацких выйдет в международный прокат. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Мы всегда надеемся, что фильмы, которые мы делаем, будут востребованы не только у нас, но и за пределами нашей страны. Перспективы некоторых картин мы понимаем уже на уровне сценария, например, - "Отель "У погибшего альпиниста". Он очень стильно снят, и я надеюсь на его международный успех", - сказал продюсер, отвечая на вопрос о выходе фильмов компании "Марс медиа" в мировой прокат.

По словам Дишдишяна, на данный момент завершено около 80% съемок, оставшиеся 20% планируется доснять зимой. "Я бы очень хотел, чтобы у этого фильма было продолжение, но для этого требуется выход в прокат и оценка результатов", - добавил продюссер. Как отметил Дишдишян, первая сборка материала ожидается в конце июля.

Выход картины запланирован на 28 января 2027 года. Режиссером ленты стал Александр Домогаров-младший, известный по работам "Пальма", "Пальма 2", "Елки 2". Главную роль полицейского Петера Глебски в картине играет Евгений Цыганов. В актерском составе также Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Светлана Ходченкова, Дмитрий Лысенков, Алена Михайлова, Лев Зулькарнаев и другие.

Сюжет повести братьев Стругацких рассказывает историю полицейского инспектора Петера Глебски, приехавшего в горный отель расследовать еще не совершенное убийство. В России произведение было впервые экранизировано в 1979 году. Тогда режиссером картины выступил Григорий Кроманов.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00.