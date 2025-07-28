Это будет полнометражный проект, который расскажет собственную историю об осле, его жене-драконихе и их детях, уточнил актер

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Американский актер Эдди Мерфи подтвердил, что в сентябре приступит к работе над мультфильмом про осла из вселенной "Шрэка" (Shrek), которого он озвучивал во всех картинах франшизы. Об этом сообщил портал Screen Rant.

"Мы начинаем работать над фильмом об осле в сентябре, и он будет готов через три года", - заявил актер порталу. Он добавил, что, как и "Кот в сапогах" (Puss in Boots, 2011), это будет полнометражный проект, который расскажет собственную историю об осле, его жене-драконихе и их детях.

Мерфи отметил, что сейчас продолжается работа над озвучкой пятого фильма про Шрэка (Shrek 5).