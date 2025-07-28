В пресс-службе Музея современной истории России сообщили, что инструмент был сделан на фабрике музыкальных инструментов в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Музей современной истории России впервые представил концерт с флейтой Николая II из коллекции Музея Просвещения "Книжная галерея Вольфсона". Для гостей прозвучали произведения Моцарта, Штрауса, Сарти и других композиторов, сообщили в пресс-службе музея.

"В одном из самых красивых залов Английского клуба Музея современной истории России выступил квинтет "Обратная перспектива" под руководством Екатерины Дрязжиной. <…> Первый раз на протяжении всего концерта звучала уникальная флейта Николая II из коллекции Музея Просвещения "Книжная галерея Вольфсона". До этого исторический инструмент использовался лишь в отдельных музыкальных композициях", - говорится в сообщении.

Как поделились в музее, флейта выполнена из дерева, серебра и слоновой кости со специальной гравировкой. Она была сделана на фабрике музыкальных инструментов в Санкт-Петербурге, которую открыл в 1883 году Юлиус Циммерман.

Как дополняют в пресс-службе, инструмент был подарен императору Александру III. Его сын Николай II обучался игре на этой флейте под руководством профессора Петербургской консерватории Федора Степанова. "После революции 1917 года императорская флейта осталась в семье Степанова и, сменив несколько владельцев, попала в руки коллекционера и реставратора Вадима Вольфсона", - заключили в музее.