На ее месте в августе появится новая инсталляция, сообщили в "ГЭС-2"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Скульптура швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4", которая четыре года находилась перед Домом культуры "ГЭС-2", будет демонтирована, а на ее месте появится новая инсталляция. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "ГЭС-2".

"28 июля 2025 года начнется демонтаж скульптуры швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4", которая ровно четыре года стояла перед Домом культуры "ГЭС-2" на спуске к Водоотводному каналу. На ее месте в августе появится новая художественная работа - ее название и автор будут раскрыты позже", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, объекты будут заменены в рамках запланированного обновления художественных произведений в городской среде и дальнейшего развития ближайшей территории рядом с Домом культуры.

Скульптура "Большая глина № 4" была установлена в Москве в 2021 году в качестве временной инсталляции, за несколько недель до открытия Дома культуры "ГЭС-2". Она выполнена из алюминия, а ее высота составляет 13 метров. Кроме того, работа Фишера экспонировалась ранее в Нью-Йорке и Флоренции. Как подчеркивают в пресс-службе, скульптура отсылает зрителя к первоосновам искусства и творчества.

"Это художественный импульс, первородный жест, действие, которое любой человек совершает перед тем, как что-либо создать. Если вы дадите маленькому ребенку кусок пластилина или мелок, он сразу попытается что-то слепить или нарисовать. "Большая глина" играет ту же роль, особенно в контексте городского пространства и архитектуры. Это не просто памятник творческому началу, когда художник берет глину и разминает ее в руке, это символ ценности процесса созидания для общества, искусства и культуры", - считает куратор, художественный критик Франческо Бонами.