Директор киностудии "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён назвал Евразийскую кинопремию "самой престижной" в мире

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Кинематографисты из Таджикистана выдвинут свои фильмы на соискание Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам директор киностудии "Таджикфильм" Махмадсаид Шохиён.

"В России создали кинопремию "Бриллиантовая бабочка". <...> И они будут проводить [церемонию вручения наград] в конце года. Наши [таджикистанские кинематографисты] будут участвовать в [конкурсе на соискание] этой кинопремии", - сказал он. Шохиён также назвал Евразийскую кинопремию "самой престижной" в мире.

Ранее Шохиён в беседе с ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Таджикистан поддерживает проведение конкурса на соискание премии "Бриллиантовая бабочка". По его словам, она станет важной платформой для демонстрации ценностей стран-участниц.

О Евразийской кинопремии

С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил режиссер Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Михалкова. 24 ноября этого года в Москве пройдет первая торжественная церемония вручения награды. Учредители премии - Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф". Предполагается, что лучший фильм получит $1 млн, по $250 тыс. получат победители в других номинациях.

В пресс-службе Российского фонда культуры ранее информировали ТАСС, что сбор заявок и фильмов, которые смогут претендовать на кинопремию "Бриллиантовая бабочка", продлится до конца лета.