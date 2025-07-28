Нидия Гонгора - певица с тихоокеанского побережья и живое воплощение многовековых традиций, отмечается в сообщении пресс-службы конкурса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Певица с более чем миллионной аудиторией Нидия Гонгора представит Колумбию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве в сентябре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса.

"Нидия Гонгора - известная певица с тихоокеанского побережья Колумбии и живое воплощение многовековых традиций. Она имеет ученую степень в области дошкольного образования и на протяжении 12 лет помогает детям развивать свои музыкальные таланты", - говорится в сообщении.

Аудитория певицы превышает 1,1 миллиона слушателей на музыкальных стриминговых сервисах, она также известна как солистка Canal n de Timbiqu . За свою карьеру Гонгора представяла Колумбию на сценах Европы, Азии и США, она также является шестикратной победительницей Фестиваля тихоокеанской музыки Petronio lvarez, лауреатом премии Shock, победительницей African Music Academy Award и номинанткой на Latin Grammy.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он пройдет 20 сентября. Ранее организаторы "Интервидения" сообщили ТАСС, что в этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Колумбия, Куба, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Конкурс проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.