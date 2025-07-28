Также гостям музея покажут документальный фильм "Всесоюзный парад физкультурников" 1945 года режиссеров Василия Беляева и Ирины Венжер в кинотеатре "Поклонка"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мини-выставка к 80-летию со дня Всесоюзного парада физкультурников 1945 года на Красной площади откроется 8 августа в Музее Победы на Поклонной горе, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. В экспозиции будут представлены советские раритеты, посвященные теме спорта и физической культуры, которые покажут в рамках обновленного выставочного проекта "Легенды советского кино".

"12 августа 1945 года впервые после четырех лет войны в Москве на Красной площади состоялся традиционный Всесоюзный парад физкультурников. Под гербами 16 республик собралась 23-тысячная армия лучших физкультурников советского государства, олицетворяя дружбу и силу народов СССР", - говорится в сообщении.

Среди экспонатов - советская спортивная одежда, брошюра "Всесоюзный день физкультурника - всенародный праздник", программа спортивно-гимнастических выступлений участников парада физкультурников 1945 года, пропуски на стадион "Динамо" конструкторов танков и минометов Жозефа Котина и Бориса Шавырина в дни физкультурного парада. Кроме того, посетители увидят эскиз "Зарядка" скульптора Ивана Першудчева и фарфоровую статуэтку мальчика-футболиста, а также значок "Отличник физической культуры и спорта", архивные фотографии, памятные открытки, грамоты и другие предметы советской эпохи.

Также в день открытия выставки гостям музея покажут документальный фильм "Всесоюзный парад физкультурников" 1945 года режиссеров Василия Беляева и Ирины Венжер в кинотеатре "Поклонка". Киносеанс и выставка будут бесплатны для посещения.

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