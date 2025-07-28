Экспозиция будет разделена на две части

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Выставка "Илья Остроухов. Взгляд на Восток" пройдет в Доме Ильи Остроухова в Трубниках в Москве с 1 августа по 16 ноября. Она будет посвящена истории формирования коллекции восточного искусства в собрании коллекционера, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного литературного музея.

"Наш новый проект продолжает серию исследовательских выставок об истории культуры рубежа веков через призму жизни и творчества Ильи Семеновича Остроухова. В ходе работы мы постарались собрать максимальное количество сведений о составе и дальнейшей судьбе знаменитой коллекции", - рассказала куратор выставки, заведующая отделом "Дом И. С. Остроухова в Трубниках" Марина Краснова.

Экспозиция будет разделена на две части. Первый зал посвящен истории формирования восточной коллекции, в нем будут представлены картины Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, китайская статуя Бодхисаттвы, египетская маска, испанская живопись. Предметы будут дополнены документами Остроухова: письмами, описаниями коллекции, фотографиями.

Второй зал расскажет о судьбе коллекции после революции. Так, по словам организаторов, структура раздела отражает современное местонахождение предметов из коллекции Остроухова. Всего на выставке будут представлены экспонаты из семи фондов, среди которых фонды Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея искусства народов Востока, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российского государственного архива литературы и искусства и других.

"Собрание Остроухова демонстрирует общий для русских коллекционеров и художников начала XX века интерес к Востоку и в то же время ярко отражает индивидуальность собирателя. Изучение коллекции позволяет не только познакомиться с образцами восточного искусства, но и глубже понять личность Ильи Остроухова. Диапазон его увлечений поражает: египетские скульптуры и саркофаги, ритуальные сосуды, китайские курильницы и флакончики для табака, японские вазы и скульптуры. К 1918 году коллекция насчитывала более 140 предметов", - говорится в сообщении.