Этнофестиваль будет проходить благодаря гранту президентского Фонда культурных инициатив

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июля. /ТАСС/. Мастера народных промыслов со всей страны представят свои работы на этнофестивале "Рон" во Владикавказе, который пройдет при поддержке президентского Фонда культурных инициатив с 30 июля по 3 августа. Об этом рассказала ТАСС директор фестиваля Алана Бзарова.

"Этнофестиваль будет проходить благодаря гранту президентского Фонда культурных инициатив. В нем примут участие 50 мастеров с разных концов страны - из Крыма, Оренбурга, Дагестана, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и других регионов. Они представят свои уникальные работы на выставке-ярмарке народных художественных промыслов", - отметила она.

По словам Бзаровой, целью фестиваля является не только популяризация национального прикладного искусства, но и изучение с последующим использованием в моделировании одежды этнических мотивов и особенностей конструирования и дизайна. В рамках этнофестиваля пройдут показы арткостюмов и этноодежды. Специальные гости - Театр танца и костюма "Эдегей" из Республики Тыва - впервые в регионе представят танцевальный перфоманс "Скифская принцесса" в костюмах, воссозданных по находкам в скифских захоронениях.

На отдельных концептуальных этноплощадках, оформленных в этническом стиле, также пройдут мастер-шоу и мастер-классы, детский костюмированный интерактив - мистерия "Досуг и быт осетинских детей в старину". Участникам фестиваля проведут мастер-классы и по гончарному искусству.