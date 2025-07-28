Ему было 75 лет

РИМ, 28 июля. /ТАСС/. Итальянский композитор, дирижер и продюсер Чельсо Валли, работавший со многими итальянскими звездами, умер на 76 году жизни. Об этом сообщил портал Doremifasol.

По его информации, Валли повлиял на развитие итальянской музыки, кино и телевидения, сотрудничая с известнейшими представителями музыкальной сцены. Он работал с Адриано Челентано, Миной, Эросом Рамазотти, Васко Росси, Андреа Бочелли и многими другими исполнителями. Также он спродюсировал самый продаваемый итальянский альбом, "La vita adesso" за авторством Клаудио Бальони.

Чельсо Валли родился 14 мая 1950 года в Болонье, Италия. После непродолжительной карьеры в роле клавишника в нескольких итальянских группах, он прославился на музыкальной сцене своей продюсерской работой и аранжировками.