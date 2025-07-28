Ей было 94 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Виолета Секуй, ставшая первой в истории Албании женщиной-режиссером театра, умерла 23 июля на 95 году жизни. Об этом сообщил похоронный дом Callahan Fay Caswell.

"Виолета Секуй, известная албанская актриса и режиссер-пионер театра, мирно ушла из жизни 23 июля 2025 года в Шрусбери, штат Массачусетс (США). Ей было 94 года", - говорится в опубликованном на сайте похоронного дома заявлении.

Виолета Секуй родилась 1 марта 1931 года в Тиране. За свою карьеру она сыграла главные роли во многих знаковых албанских постановках 1960-х, 1970-х и 1980-х годов. Позже Секуй вошла в историю Албании как первая женщина-режиссер, она работала в театре имени Мигени в городе Шкодер. В последние годы жизни Виолета Секуй переехала в США.