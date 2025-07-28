Ему было 97 лет

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Американский математик и музыкант Том Лерер, известный своими сатирическими песнями, умер на 98 году жизни. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

По ее информации, песни Том Лерера были популярны среди американской молодежи в 1950-х и 1960-х годах. В них встречалась как сатира над музыкой, так и серьезные заявления, как например скандальная песня "The Vatican Rag". По словам Лерера, она стала ответом на коммерциализацию церкви. Песня вызвала много критики со стороны священнослужителей и руководства образовательных учреждений.

Том Лерер родился 9 апреля 1928 года на Манхэттене, США. После окончания школы он поступил в Гарвард на математика, примерно в это же время он начал писать песни в качестве развлечения. В 1950-х музыка принесла ему известность , позволила выступать в американских ночных клубах и давать концерты за рубежом. Лерер прекратил свою творческую деятельность в 1967-м году, чтобы работать преподавателем в Гарварде, Массачусетском университете, Кембридже и университете Санта Круз.