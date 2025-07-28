"Мир русского театра" представит 10 постановок зарубежных русскоязычных театров

На сцене выступят коллективы из Великобритании, Дании, Испании, Италии, Кипра, Сербии, США, Таиланда, Франции и Швейцарии

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль русскоязычных зарубежных театров "Мир русского театра" завершил отбор из 10 спектаклей для участия в онлайн-форуме этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов. Так, свои спектакли представят русскоязычные коллективы из Великобритании, Дании, Испании, Италии, Кипра, Сербии, США, Таиланда, Франции и Швейцарии.

"Программа форума будет интересна зрителям разных поколений: и дети, и взрослые получат возможность найти в ней свой "Мир русского театра", - говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, режиссеры и актеры использовали разнообразные материалы и форматы для своих постановок. Например, Театральная студия Юлии Ващенко из Валенсии (Испания) представит музыкальную интерпретацию "Снегурочки", театр перформативных искусств из Парижа (Франция) покажет пластическую версию классической пьесы Чехова "Три сестры". Также в программе современная драматургия: театр Artvision из Таиланда исполнит спектакль "Оскар и Розовая Дама".

В основную программу также войдут спектакли: "Дюймовочка" Русского Театра на Кипре "Остров" из Лимассола, "Подлинная история фрёкен Хильдур Бок, ровесницы века" датско-российского театра "Диалог" из Копенгагена, "Прекрасное воскресенье для пикника" Театра сценической классики из Цюриха, "Сватовство" от Theatre Group Goodge Street из Лондона и "Утраченные" от "Камон-Камон-театра" из Белграда.

Специальная программа представит зрителям постановки "Василий + Федерико" театральной компании Steps из Нью-Йорка и "Страна чудаков" Центра интернационального театра из Флоренции. Познакомиться с работами можно будет с 8 по 12 сентября на онлайн-площадках журнала "Театрал".

Спектакли оценивали члены экспертного совета фестиваля, в числе которых театральный критик доктор искусствоведения Ольга Егошина; журналист, писатель и режиссер Андрей Максимов; продюсер, заместитель художественного руководителя Московского театра Et Cetera Дмитрий Мозговой и театровед Марина Райкина.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.