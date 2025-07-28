Выступления самой молодой российской балетной труппы состоятся с 29 июля по 8 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра откроет традиционные летние гастроли в Петербурге. Выступления самой молодой российской балетной труппы будут проходить с 29 июля по 8 августа на двух сценах Мариинки, сообщили в пресс-службе театра.

"Петербуржцам представят балеты "Щелкунчик" Петра Чайковского, "Корсар" и "Жизель" Адольфа Адана, а также "Тысяча и одну ночь" Фикрета Амирова - спектакль, вошедший в нынешнем году в Золотой фонд театральных постановок России. Откроет серию выступлений на Исторической сцене "Щелкунчик" в постановке художественного руководителя балета Приморской сцены Эльдара Алиева", - рассказали в пресс-службе.

Для публики каждый приезд дальневосточников - возможность увидеть оригинальные версии классических спектаклей, а также открыть для себя новых исполнителей. Впервые в Петербурге выступит Размик Марукян, с этого сезона ведущий солист Приморской сцены. Лауреат Открытого российского конкурса имени Екатерины Максимовой "Арабеск" и Международного конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира" выйдет в главных партиях в балетах "Корсар" и "Жизель". На гастролях выступят уже известные петербургскому зрителю артисты Приморской сцены Ирина Сапожникова, Анна Самострелова, Сергей Уманец, Шизуру Като, Сергей Боровых, Арина Нагасэ, Юрий Зиннуров, Лада Сартакова, Денис Клепиков, Сергей Аманбаев.

В спектаклях также примут участие солисты Мариинского театра Анастасия Лукина, Мария Буланова, Руслан Стенюшкин и прима-балерина Рената Шакирова.