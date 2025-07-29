Премьера состоится до конца 2025 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Права на российский анимационный сериал "Кошечки-Cобачки" режиссеров Веры Мякишевой и Алексея Миронова выкупила китайская компания Reesee Entertainmet, все 156 эпизодов покажут в Китае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение".

"Крупнейшая в Китае компания по созданию и дистрибуции контента Reesee Entertainmet приобрела права на показ анимационного сериала "Кошечки-Cобачки" на территории страны. Маленькие зрители в КНР увидят все 156 серий", - сообщили в пресс-службе.

Мультфильм рассказывает о семьях котов и собак, каждая из которых владеет "небольшим бизнесом": ателье, пекарней, фермой, автомастерской и так далее. "Это история небольшого городка, где в уютных домиках живут кошечки и собачки. Все они добрые, веселые, приветливые и трудолюбивые. Главные герои сериала - собачки Викки, Жоржик, Мия, Дэн и кошечки Алиса и Буся", - рассказали в пресс-службе.

Премьера состоится до конца 2025 года, идет работа по производству дубляжа.