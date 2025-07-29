В Петербурге героями обновленной выставки станут Андреев, Хармс и Хлебников

Заместитель директора Государственного литературного музея "XX век" по научной работе Светлана Кузнецова сообщила, что выставку откроют для широкой публики 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Главными героями обновленной экспозиции Государственного литературного музея "XX век" станут знаковые советские писатели: Леонид Андреев, Даниил Хармс и Велимир Хлебников. Экспозиция откроется для широкой публики на новой площадке в Ледовом дворце 1 августа, рассказала ТАСС заместитель директора музея по научной работе Светлана Кузнецова.

"Главными героями обновленной экспозиции стали несколько писателей. Среди них Леонид Андреев, 155-летие которого мы празднуем в 2026 году. В рамках тематического отдела мы представляем 28 автохромов Андреева, которые нам предоставил Орловский государственный литературный музей имени Тургенева", - отметила Кузнецова.

Помимо открытия музея в новом пространстве, публике вновь представят фестиваль "Текст в контексте".

"Героями нашего фестиваля в этом году станут Даниил Хармс и Велимир Хлебников. Они станут героями выставки чуть позже. У нас появится огромная видео-стена, которая позволит экспозиции стать живой", - добавила Кузнецова.

Идея его проведения заключалась в том, чтобы рассказывать о писателях XX века, которые имели большое отношение к Ленинграду и Петербургу, и в память о которых нет постоянных выставочных пространств. В 2021 году прошел фестиваль, посвящений Евгению Шварцу, в 2022 - Корнею Чуковскому, в 2023 году - Максиму Горькому, а в 2024 - Михаилу Зощенко.

О новшествах выставки "Ловцы слов"

Одним из центральных экспонатов выставки "Ловцы слов" стала библиографическая редкость из фондов музея. Впервые широкой публике покажут сигнальный вариант сборника произведений Анны Ахматовой под редакцией Бориса Друяна, по соображениям цензуры так и не выпущенного в печать в середине 1970-х годов.

В 2024 году Государственный литературный музей "ХХ век" стал обладателем единственного экземпляра подписной корректуры этой книги. Борис Друян передал музею не только этот экземпляр, но и коллекцию документов, писем, фотографий и других материалов о подготовке первого посмертного издания произведений Ахматовой в "Лениздате".

Также в экспозиционном пространстве раскроют тему русского литературного авангарда. Новый раздел посвящен представителям группы писателей и деятелей культуры ОБЭРИУ, существовавшей в конце 1920-х - начале 1930-х годов в Ленинграде.

Выставка "Ловцы слов" охватывает период становления русской/советской литературы первой трети ХХ века в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. Героями экспозиции стали Анна Ахматова и Александр Блок, Михаил Зощенко и Евгений Шварц, Александр Грин и Самуил Маршак, Максим Горький и Владимир Маяковский.

Материалы для выставки предоставили Российская национальная библиотека, Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, Архивный комитет Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Музей политической истории России, Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина.

О музее

Государственный литературный музей "XX век" был создан в 2007 году на базе Музея-квартиры Михаила Зощенко, который, в свою очередь, открылся в 1992 году в Писательском доме на канале Грибоедова, 9. Музей начал постепенно изучать и сохранять историю ленинградских и санкт-петербургских писателей - с 1921 года по настоящее время. В музее хранятся коллекции писателей Николая Заболоцкого, Евгения Шварца, Вениамина Каверина, Всеволода Рождественского и других авторов, работавших и живших в Ленинграде.