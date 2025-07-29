Продюсер Мирко Раденович представит Сербию в жюри "Интервидения"

По словам организаторов, Мирко Раденович более 20 лет работает в индустрии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Продюсер Мирко Раденович вошел в состав международного профессионального жюри конкурса "Интервидение-2025" от Сербии. Об этом сообщается Telegram-канал конкурса.

"Драго ми је што те видим! / Я рад тебя видеть! Именно так приветствуют гостей на родине нового члена международного жюри "Интервидения’25" - продюсера Мирко Раденовича из Сербии", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, Раденович более 20 лет работает в индустрии. С ним сотрудничают сербские звезды, среди которых режиссер Эмир Кустурица, актер Милош Бикович, композитор Горан Брегович и другие.

Также говорится, что Раденович участвует в развитии российско-сербских культурных связей. Он организует гастроли сербских театров в России и российских - в Сербии, а также является арт-директором международного музыкального фестиваля "ЭтоЭтно", который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.