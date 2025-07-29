В постановке участвуют более 60 артистов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Театрализованное цирковое шоу "Сны Пушкина" за два летних месяца посетили более 50 тыс. зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов. Зрительская премьера состоялась 29 мая в универсальном спортивном зале "Дружба" в Лужниках, шоу останется в ротации до 21 сентября 2025 года.

"Впервые в цирковом шоу ключевым элементом становится театрализация: "Сны Пушкина" - это не последовательный набор номеров, а полноценное драматическое действо, рассказанное языком трюка. Это цирк без животных, где главными героями становятся люди, их талант, грация и мастерство. Проект открывает новую страницу в истории отечественного цирка", - говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, шоу включает большое количество трюков, которые представлены в цирке впервые. Например, множественный кор-де-парель. "Он раскрывает борьбу Руслана с Черномором и построен на уникальной конструкции: несколько воздушных канатов, на которых работает гимнаст, отстегиваются прямо в воздухе. Также впервые в цирке вместе соединились воздушное кольцо и колесо Сира - в потрясающем по красоте дуэте Александра Пушкина и Натальи Гончаровой", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что аналога подобному номеру в мире нет.

Кроме того, гимнаст, исполняющий роль Царевича Елисея, демонстрирует работу на штейн-трапе. Кощей отличается пластикой в акробатике. Золотой Петушок показывает эквилибристику на пьедестале, а сцена с Шамаханской царицей представляет собой балетную вариацию на натянутой проволоке.

В постановке участвуют более 60 артистов, включая лауреатов международных конкурсов, заслуженных мастеров спорта, чемпионов России и мира, а также клоунского трио "Без носков". Шоу, вдохновленное произведениями Александра Пушкина, объединяет цирк, театр, музыку и мультимедийные технологии. Сюжет построен на основе известных сказок Пушкина, интерпретированных в виде фантасмагории, разворачивающейся в сновидениях поэта под колыбельную Няни.

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