Ему было 60 лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июля. /ТАСС/. Израильский актер Алон Абутбул умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, актер почувствовал себя плохо на пляже в 20 км к югу от города Хайфа на севере Израиля после купания в Средиземном море. Прибывшие на место медики более часа пытались его спасти, но были вынуждены констатировать смерть.

Абутбул более всего известен благодаря своим ролям в голливудских блокбастерах "Рэмбо 3" и "Темный рыцарь: Возвращение легенды", а также сериалах "Твин Пикс" и "Закон и порядок".