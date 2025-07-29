На экспозиции представят около 60 живописных полотен, инсталляций, скульптур, арт- и медиаобъектов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российская академия художеств (РАХ) представляет междисциплинарный выставочный проект "Война миров 3.0?", передает корреспондент ТАСС. Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и, после презентации в Москве, отправится по маршруту Саратов - Казань.

"Важно помнить, что, когда мы освещаем события истории, мы должны учитывать два ключевых аспекта. Во-первых, исторические события нужно отражать документально точно. Во-вторых, необходимо передавать их эмоциональную суть. Объединение этих двух подходов - это высочайшее искусство. <…> И мне кажется, что впервые за последние годы мы можем говорить о том, что даже сложные темы, такие как война миров, могут быть отражены честно и подлинно - с душой, переживанием и рефлексией", - сказал во время торжественного открытия почетный член РАХ Александр Шклярук.

На выставке будет представлено порядка 60 живописных полотен, инсталляций, скульптур, арт- и медиаобъектов. Среди авторов академики РАХ Виктор Калинин, Константин Худяков, Василий Нестеренко, Дмитрий Белюкин и другие художники. Экспозиция дополнена мультимедийной частью.

В Академии художеств подчеркнули, что концепция выставки направлена на сохранение культурного наследия России и продвижение традиционных ценностей через современное искусство и цифровые технологии. Выставка станет площадкой для обсуждения последствий войн и стремления к миру. "Представленные на выставке произведения - это не просто выхваченные из исторического контекста воспоминания о прошедших баталиях. Это переживания нескольких поколений, постоянно обращавшихся к опыту своих предков - участников минувших войн в свете современных событий", - дополнил руководитель проекта академик и вице-президент РАХ Константин Худяков.

Экспозиция разделена на три части, посвященные мировым войнам, а также текущим событиям в зоне специальной военной операции. Она включает интерактивные инсталляции, цифровые реконструкции исторических событий и метафорические арт-объекты на темы мира и войны. Центр беспилотных систем представит экспонаты, показывающие влияние исторических событий на современные технологии.

Проект "Война миров 3.0?" реализуется Творческим союзом художников России при поддержке РАХ, Поволжского отделения РАХ, РГХПУ им. С. Г. Строганова, МГАХИ им. В. И. Сурикова и Центра беспилотных систем и технологий. Познакомиться с экспозицией можно с 30 июля по 7 сентября 2025 года в музейно-выставочном комплексе "Галерея искусств Зураба Церетели".