В частности, в издание войдут материалы о фильмах, которые снимали на территории региона в разные годы

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Региональная энциклопедия кино будет создана в Архангельской области, рассказал ТАСС руководитель областного отделения Союза кинематографистов России Анатолий Конычев. В книгу войдут материалы о фильмах, которые снимали на территории региона в разные годы, данные о локациях, где проходили съемки, и кто в них участвовал.

"Я работаю с кинокомпаниями по организации съемок. И первый вопрос, когда мы ездим по локациям в Архангельской области, это всегда: а какие фильмы снимали в Архангельске и регионе? И вот я решил озадачиться, и так родился проект "Энциклопедия кино Архангельской области". Мы собираем информацию, уже создали базу данных. Спасибо Госфильмофонду, они помогли нам. Спасибо архиву Архангельской области, который сейчас работает с нами. И Роману Болдыреву, который помогает как главный редактор в составлении этой энциклопедии. Это будет объемный научный труд, где будут истории о том, как и где в регионе какое создавалось кино", - сказал Конычев.

История кинематографа региона началась в 1914 году, когда вышел документальный фильм художника и писателя Николая Пинегина об экспедиции к Северному полюсу под руководством Георгия Седова в 1912-13 годы. Пинегин был летописцем экспедиции, она вышла из Архангельска, зимовала на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, сейчас эти острова входят в Архангельскую область.

В 1927-28 годы в регионе снимали полнометражный документальный фильм "Соловки". Считается, что заказ на создание фильма возник в ответ на международную кампанию против использование рабского труда заключенных в СССР. В фильмах 1950-80-х годов в регионе снимают уже полнометражные игровые картины. Архангельск становился не просто фоном, а пространством сказки или подвига. В музее деревянного зодчества Малые Корелы, например, в 1975 году снимали приключенческий фильма "Финист - Ясный Сокол".

Как отметил собеседник агентства, история кино в области достаточно разрозненная. Съемки могут упоминаться в районных газетах, а нередко просто в устных воспоминаниях.

Фильмы и сериалы

"Большое впечатление на меня произвело, когда узнал я узнал, что "Красную палатку" снимали здесь, в Архангельске, на территории Архангельской области, - поделился он. - А когда я узнал про тот звездный состав, который участвовал в этом фильме, это вызвало, даже шок, потому что, вряд ли когда-либо в Архангельскую область съезжались мэтры мирового кино для того, чтобы снять кино. Этот фильм я начал изучать после того, как на одном из форумов "Новый вектор" познакомился с итальянским режиссером, продюсером, который хотел снимать фильм по мотивам "Красной палатки".

"Красная палатка" - это картина производства СССР, Италии и Великобритании об истории спасения итальянской экспедиции Умберто Нобиле после крушения дирижабля "Италия" в 1928 году. В фильме играли в том числе Шон Коннери, Клаудиа Кардинале и Никита Михалков.

В Архангельской области снято несколько фильмов о Великой Отечественной войне, среди них "Юнга Северного флота", "Жил отважный капитан", "Летняя поездка к морю".

В последние годы Архангельск и область стали площадкой для съемок сериалов. Здесь снимали "Эпидемию", "Как Деревянко Ломоносова играл", "Челюскин" и другие, а также ряд фильмов.

"Например, во время экскурсии по Калининграду я узнал, что фильм "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке" снимали в Калининграде и в Архангельске, я приехал, стал уточнять, и да, снимали под Северодвинском и в Малых Корелах", - добавил Конычев.

В настоящее время сбор информации продолжается. В рамках проекта по созданию энциклопедии проводятся лекции об истории кинематографа в Архангельской области.