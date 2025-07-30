По словам писателя, совместно с театральной компанией Master Entertainment он также работает над мюзиклом "Зорге"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российский писатель Олег Рой в октябре планирует представить роман о советском разведчике Рихарде Зорге, приуроченный к 130-летию со дня рождения героя. По словам автора, совместно с театральной компанией Master Entertainment он также работает над мюзиклом "Зорге".

"Выход романа запланирован на октябрь этого года. Мы стремимся приурочить это событие к 4 октября, к 130-летию со дня рождения Зорге. Это дань памяти великому разведчику-нелегалу, жизнь и смерть которого стали легендами", - отметил он, выразив уверенность в том, что проект является своевременным и важным для России. "В нем неразрывно соединены бесконечное уважение к нашему прошлому и людям, благодаря которым мы имеем счастливое настоящее, а также наша воля и желание создать для наших детей счастливое и безопасное будущее. Эта задача может быть решена только в обществе, обладающем исторической памятью, уважением к своим корням, почтительным отношением к подвигам и наличием примеров для подражания будущим поколениям", - считает автор.

Работу над произведением "Зорге" писатель начал в 2024 году. По словам Роя, он изначально планировал создать графическую новеллу, посвященную жизни и подвигу прославленного разведчика, и выпустить ее в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Это объемное произведение, рассчитанное на взрослую читательскую аудиторию, которое будет включать 150 стилизованных ярких артов художника параллельно с текстом. Сюжет передается не только через текст, но и через рисунок. Это очень популярный формат на сегодняшний день и доступен для молодежи. Кроме того, книга будет содержать документальные вставки из официальных источников", - рассказал он.

Рой также сообщил, что помимо книги, была создана песня "Вальс нелегала" композитора Сергея Русских-Севера, а также первая ария из будущего мюзикла о разведчике в исполнении Дмитрия Венгерова. "Над мюзиклом "Зорге" я работаю в коллаборации с продюсером Кариной Крафт и ее театральной компанией Master Entertainment. Это будет наш четвертый совместный мюзикл. Мы создаем сценарий, музыкальный и литературный материал за счет собственных средств. Для полноценной реализации проекта требуются значительные ресурсы и подходящая площадка. В настоящее время мы активно занимаемся решением этих задач", - добавил он и отметил, что в мюзикле участвуют композитор Андрей Пронин и поэтесса Татьяна Маликова.

Кроме того, в реализации проекта "Зорге" задействованы издательство "Эксмо" и художник-иллюстратор Кир Руднев. Редакторскую группу возглавляет Елена Колчак, а директором проекта стала Ирина Сабеева.