Умер вокалист первого состава группы Iron Maiden Пол Дэй

Музыкант покинул рок-команду из-за обвинений в том, что ему не хватает энергии и харизмы

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Вокалист оригинального состава британской хэви-метал-группы Iron Maiden Пол Марио Дэй умер на 70-м году жизни. Об этом сообщил журнал Billboard.

Дэй присоединился к коллективу в конце 1975 года по приглашению басиста Стива Харриса. Первый состав Iron Maiden просуществовал всего 10 месяцев. Вокалист покинул рок-команду из-за обвинений в том, что ему не хватает энергии и харизмы.

В течение своей музыкальной карьеры Дэй выступал в том числе в составе групп More, Wildfire и Compilation.