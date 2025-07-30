В Петербурге выставку посвятили импрессарио "Русских сезонов" Сергею Дягилеву

Экспозиция будет открыта до 31 августа в Государственном музее политической истории России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Личность русского импрессарио Сергея Дягилева, который первым представил Западу русский балет в рамках "Русских сезонов", раскрыли на выставке в Государственном музее политической истории России в Петербурге. Как отметила в беседе с ТАСС старший научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Василиса Савелова, временная экспозиция "Сам Дягилев" включает уникальные архивы, связанные с именем Дягилева, которые ранее не демонстрировались публике.

"Здесь представлены материалы Российского государственного архива, которые связаны с именем Сергея Павловича Дягилева. Из фондов музея мы демонстрируем архив мачехи Панаевой-Карцевой, а также архив Сержа Лифаля", - отметила Савелова.

Помимо документов в экспозиционное пространство вошли фотографии и афиши, а также воспоминания современников, видеофрагменты балетов, представленных в рамках "Русских сезонов", и многое другое. Особое место занимает коллекция скульптур Марии Третьяковой, изображающих Дягилева в разные периоды его жизни.

"Для выставки я предоставила 10 скульптур, изображающих Сергея Павловича Дягилева в разных состояниях, в разные периоды. Эта коллекция создавалась с 2003 года по 2017 год", - сказала ТАСС скульптор, лауреат премии "Золотой Трезини" 2024 года Мария Третьякова.

Дягилев "прорубал окно в Европу" для русской культуры, заново открывая ее для жителей континента. Она стала модной в Париже и Лондоне. Следом пришел успех "Русских сезонов", которым было суждено оказать большое влияние на мировую культуру и таких легенд XX века как Поль Пуаре, Луи Картье, ювелир Шарль Жако, модельеры Коко Шанель, Ив Сен-Лоран, Джон Гальяно и др.

Не прекращая служить русской культуре даже в эмиграции, вызванной революцией 1917 года, Дягилев стремился сохранить для будущего предметы искусства, вывехзенные беженцами из России, коллекционируя редкие книги и семейные реликвии.

"Это человек, который целиком и полностью посвятил себя русской культуре и ее пропаганде на Западе. Он также очень повлиял на европейскую культуру, европейскую моду", - добавила Савелова.

Выставка "Сам Дягилев" будет открыта для публики до 31 августа 2025 года.

О Сергее Дягилеве

Дягилев - художественный критик, историк искусства, организатор выставок, один из основателей объединения "Мир искусства". Однако наиболее он известен как балетный антрепренер. Антрепризные "Русские сезоны", которые Дягилев организовывал в Париже, знаменовали собой крупный успех русского музыкально-театрального искусства. В 1911-1929 годах Дягилев был художественным руководителем антрепризной труппы "Русский балет Дягилева". Спектакли его антрепризы, сочетавшие современную музыку, хореографию и декорационное искусство, способствовали утверждению авангардизма в этих видах творчества, утвердили престиж русского балета и наметили пути развития балетного искусства во всем мире.

О музее

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги.