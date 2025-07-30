Их получили Борис Орлов и Валерий Попов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Первый секретарь Союза писателей России (СПР) Владимир Мединский вручил членские билеты нового образца сопредседателям Санкт-Петербургского отделения СПР Борису Орлову и Валерию Попову, передает корреспондент ТАСС. Церемония состоялась в Доме Книги на Невском проспекте.

"Буквально пару месяцев назад мы собирались в Смольном вместе, и было принято такое общее решение объединить два главных питерских союза - Союз писателей Санкт-Петербурга и питерское отделение СПР - в один союз. <…> Очень быстро это решение обрело жизнь. И вот уже сегодня я бы хотел впервые вручить членские билеты нового образца <…> руководителям [петербургского] отделения этого союза", - сказал Мединский.

Визит первого секретаря Союза писателей России в Петербург приурочен к завершению процесса создания Санкт-Петербургского отделения СПР. "Петербург здесь опережает у нас всю страну, в авангарде, и это очень здорово, - отметил он. - Мы всячески будем питерским литераторам помогать".

Сопредседатель Санкт-Петербургского отделения СПР Валерий Попов в ходе общения с журналистами после церемонии отметил, что консолидация писательского сообщества города позволит, в том числе, сделать инициируемые им проекты "ярче, шире и популярнее".

Мединский также вручил членские билеты и ряду других петербургских писателей, вновь вступивших в региональное отделение. Он напомнил на церемонии, что совсем недавно состоялся запуск нового портала СПР, где будут представлены разделы каждого из региональных отделений, а позднее - и личные сайты каждого из членов союза.

Как сообщила пресс-служба администрации города, поддержка патриотических творческих проектов и процесс объединения петербургских литераторов в рамках регионального отделения СПР обсуждались на встрече Мединского с губернатором Александром Бегловым, состоявшейся в Смольном. Мединский также посетил уличный фестиваль "Книжные аллеи" на Малой Конюшенной улице и осмотрел представленный там стенд Союза писателей России. Событие проходит уже в 11-й раз: с июня по сентябрь петербуржцы и гости города могут познакомиться здесь с новинками книжного рынка и принять участие в тематических мероприятиях.

Об объединении писательских организаций Петербурга

В 2025 году Союз писателей России был определен основной организацией, объединяющей писательское сообщество страны. В апреле состоялась встреча Мединского с руководителями региональных писательских организаций Северо-Западного федерального округа, на которой было объявлено об объединении крупнейших петербургских организаций - регионального отделения Союза писателей России и Союза писателей Петербурга. На общем собрании в мае была принята новая редакция устава, избран новый состав правления. Руководитель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов декларировал закрытие организации по окончании вступления всех желающих писателей в петербургское отделение Союза писателей России. Попов наряду с Борисом Орловым был назначен сопредседателем консолидированного городского отделения союза.