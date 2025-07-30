Это позволит создать дополнительные возможности для сотрудничества кинематографистов двух стран, отметили в министерстве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разработало проект соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства с Вьетнамом. Об этом со ссылкой на главу министерства Ольгу Любимову сообщили журналистами в пресс-службе Минкультуры.

Заявление было сделано в рамках встречи Любимовой и первой леди Вьетнама госпожи Нго Фыонг на вернисаже выставочного проекта "Взгляд сквозь сияние. Лаковая живопись Вьетнама" в Государственном Музее Востока в Москве.

"По словам Ольги Любимовой, для расширения российско-вьетнамского сотрудничества в сфере кинематографа Минкультуры России был подготовлен проект соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства. Данное соглашение позволит создать дополнительные возможности для сотрудничества кинематографистов двух стран", - отметили в Минкультуры.

Любимова обратила особое внимание на то, что в ноябре планируется провести Дни российской культуры в столице Вьетнама - Ханое. Проект станет ответом на Фестиваль вьетнамской культуры, который ранее стартовал в Москве. "Глава Минкультуры РФ также пригласила вьетнамских коллег принять участие в Международном детском культурном форуме в Москве с 21 по 23 августа, в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур с 10 по 13 сентября, а также в Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", - резюмировали в пресс-службе.