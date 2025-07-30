В рамках деловой программы мероприятия проведут круглые столы, дискуссии и встречи, где участники смогут обсудить перспективы развития кинематографа и обменяться опытом

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Первый межнациональный фестиваль традиционного кино "Дахар" пройдет с 6 по 10 ноября в Грозном при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель министра культуры Чечни Дина Шагидаева.

"Это первый кинофестиваль у нас, и он пройдет с 6 по 10 ноября текущего года. В программе более 40 кинопоказов - фильмы, которые можно смотреть всей семьей, отражающие традиции, ценности и жизнь народов. Мы покажем работы, которые редко попадают в широкий прокат, но несут в себе глубокий смысл. В рамках фестиваля организуют творческую лабораторию для разных возрастов", - отметила Шагидаева.

По ее словам, в рамках деловой программы фестиваля пройдут круглые столы, дискуссии и встречи, где участники смогут обсудить перспективы развития кинематографа и обменяться опытом.

"Дахар" - это повествование, разворачивающееся на экранах, рассказ о России в целом, о ее жителях и о их силе духа. Это возможность для начинающих сделать свой первый шаг в профессии. Это площадка для обмена опытом между профессионалами и новичками. Это диалог между разными поколениями", - отметила собеседница ТАСС.

Грозный 15 февраля официально вступил в статус культурной столицы России. В городе планируют провести более 200 мероприятий в сфере культуры в рамках реализации проекта.