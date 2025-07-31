Михалков: России вновь не стоит выдвигать свой фильм на "Оскар"

Отечественная картина может претендовать на награду лишь в том случае, если она унижает свою страну, считает народный артист РФ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. России в 2025 году не стоит, как и в последние несколько лет, выдвигать свою картину на соискание американской кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Такое мнение в своей колонке для ТАСС выразил народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

"А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там "Оскар" сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?" - отметил Михалков.

"Русская картина может сегодня претендовать на "Оскар" в качестве фильма на иностранном языке только в том случае, если она так или иначе унижает свою страну, - убежден режиссер. - Тогда есть все шансы получить премию в Каннах, в Венеции, в Берлине, получить "Оскар", но за этим же вообще нет оценки искусства! Я тешу себя надеждой, что мой "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем" все-таки присужден мне в то время, когда оценивались художественный уровень фильма и его смысловая нагрузка, то есть именно за кино".

Ранее фильмы от РФ на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигал Российский оскаровский комитет, созданный при Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. В 2022 году президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии "Оскар".

Председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай тогда сообщил ТАСС, что выходит из комитета. Вслед за Чухраем комитет покинули другие режиссеры. В 2023 году работа комитета была заморожена.

Российские картины трижды становились лауреатами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", среди них "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1995).

Полную версию колонки читайте 31 июля в 07:00 мск.