На кинопремию такие проекты могут претендовать, если они будут соответствовать принципам Евразийской Академии, отметил режиссер

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Фильмы из "недружественных стран" при соблюдении определенных условий смогут претендовать на Открытую Евразийскую кинопремию "Бриллиантовая бабочка". Об этом в своей колонке для ТАСС заявил инициатор и вдохновитель создания Евразийской Академии и кинонаграды Никита Михалков.

"На премию смогут претендовать и фильмы из так называемых недружественных стран, - отметил режиссер. - Но только при условии, что те произведения, которые они предложат, будут соответствовать тем принципам, которые исповедуют представители Евразийской Академии".

Михалков уверен, что для появления Евразийской Киноакадемии и премии "Бриллиантовая бабочка" - самое время. "Это самое нужное сейчас дело", - добавил он. Режиссер напомнил, что первое вручение награды пройдет в Москве 24 ноября 2025 года.

"Любые картины, выдвинутые на премию, прежде всего будут рассматриваться с точки зрения художественной ценности, - рассказал Михалков. - Поэтому даже если нравственные принципы и ценности, заложенные в картине, будут соответствовать тому, что проповедует Евразийская Киноакадемия, но при этом качество фильма не будет соответствовать самым высоким критериям, никакая идеология, никакие нравственные принципы и традиции не помогут оказаться картине в номинантах"

Отличием Евразийской кинопремии от всех остальных, продолжил Михалков, будет "еще и беспрецедентное денежное вознаграждение".

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

Главная награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".

Полная версия колонки будет опубликована в 07:00 мск.